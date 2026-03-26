Jeu collectif Les P’tits chefs Ludo bibliothèque Ondres Ondres
Jeu collectif Les P’tits chefs Ludo bibliothèque Ondres Ondres vendredi 10 avril 2026.
Jeu collectif Les P’tits chefs
Ludo bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin Ondres Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10
fin : 2026-04-10
Date(s) :
2026-04-10
Grande compétition culinaire à la bibliothèque !
Rejoins une brigade de cuisiniers en herbe pour relever une série de défis gourmands et farfelus quizz, création de menus délirants, invention de pizza…
Humour, imagination et esprit d’équipe seront les ingrédients clés pour décrocher le titre de Maître Gourmand !
Enfants de 7 à 10 ans.
RDV à 10h30. Durée 1h30. .
Ludo bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 23 59 ludobibliotheque@ondres.fr
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English : Jeu collectif Les P’tits chefs
L’événement Jeu collectif Les P’tits chefs Ondres a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Seignanx
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