Jeu collectif Les P’tits chefs Ludo bibliothèque Ondres Ondres

Jeu collectif Les P’tits chefs

Ludo bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin Ondres Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Grande compétition culinaire à la bibliothèque !

Rejoins une brigade de cuisiniers en herbe pour relever une série de défis gourmands et farfelus quizz, création de menus délirants, invention de pizza…

Humour, imagination et esprit d’équipe seront les ingrédients clés pour décrocher le titre de Maître Gourmand !

Enfants de 7 à 10 ans.

RDV à 10h30. Durée 1h30. .

Ludo bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 23 59 ludobibliotheque@ondres.fr

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English : Jeu collectif Les P’tits chefs

L’événement Jeu collectif Les P’tits chefs Ondres a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Seignanx