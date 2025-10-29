Jeu collectif « Les super déménageurs » Ludo Bibliothèque Ondres Ondres
Jeu collectif « Les super déménageurs » Ludo Bibliothèque Ondres Ondres mercredi 29 octobre 2025.
Jeu collectif « Les super déménageurs »
Ludo Bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin Ondres Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-29
fin : 2025-10-29
Date(s) :
2025-10-29
Et si aménager une maison devenait un jeu pour comprendre les besoins des enfants ? À partir d’histoires proposées par l’UNICEF, les petits déménageurs construiront des abris douillets pour des animaux… et découvriront en s’amusant le droit de chaque enfant à grandir dans un environnement sain.
Enfants de 3 à 5 ans.
RDV à 10h30. Durée 1h. .
Ludo Bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 23 59 ludobibliotheque@ondres.fr
English : Jeu collectif « Les super déménageurs »
German : Jeu collectif « Les super déménageurs »
Italiano :
Espanol : Jeu collectif « Les super déménageurs »
L’événement Jeu collectif « Les super déménageurs » Ondres a été mis à jour le 2025-09-17 par OT Seignanx