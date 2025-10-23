Jeu collectif « Sur les pas du Petit Poucet » Ludo Bibliothèque Ondres Ondres

Ludo Bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin Ondres Landes

Petit Poucet a semé des cailloux dans la forêt de la bibliothèque pour que tu le retrouves… À toi de suivre sa piste, retrouver ses peluches, relever les défis des animaux, et collectionner des empreintes mystérieuses ! L’aventure se termine sous la tente de Petit Poucet, pour un moment d’histoires tout en douceur.

Enfants de 3 à 5 ans.

RDV de 10h à 11h30. .

