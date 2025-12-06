JEU CONCOURS BÛCHE DE NOËL Courtenay

JEU CONCOURS BÛCHE DE NOËL Courtenay samedi 6 décembre 2025.

31 Place Armand Chesneau Courtenay Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-12-06 09:30:00
fin : 2025-12-06 15:00:00

2025-12-06

Avis aux pâtissiers du territoire !
Ce concours est l’occasion de présenter votre création maison et tenter de remporter un panier garni de produits locaux. Un rendez-vous convivial et gourmand, ouvert à toutes et tous.   .

31 Place Armand Chesneau Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 64 82 40 69 

Calling all local pastry chefs!

