JEU CONCOURS BÛCHE DE NOËL

31 Place Armand Chesneau Courtenay Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 09:30:00

fin : 2025-12-06 15:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Avis aux pâtissiers du territoire !

Ce concours est l’occasion de présenter votre création maison et tenter de remporter un panier garni de produits locaux. Un rendez-vous convivial et gourmand, ouvert à toutes et tous. .

31 Place Armand Chesneau Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 64 82 40 69

English :

Calling all local pastry chefs!

L’événement JEU CONCOURS BÛCHE DE NOËL Courtenay a été mis à jour le 2025-12-02 par OT 3CBO