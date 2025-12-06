Jeu Concours de Noël

Place de la République Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-24

Date(s) :

2025-12-06

A l’occasion des fêtes de fin d’année, les boutiques de Châteauroux vous proposent un jeu concours Vos achats remboursés ! Du samedi 6 au mercredi 24 décembre, lors de vos achats dans vos boutiques, vous serez invités à compléter un bulletin de participation et à joindre votre ticket de caisse.

Le jeudi 8 janvier dans les locaux de la CCI Indre, un tirage au sort désignera les gagnants dans la limite de 7 000 € de remboursement au total. Les gagnants seront remboursés en bons d’achats des boutiques de Châteauroux par tranche de 10€ (ex un ticket de 34,50€ sera remboursé 40 €). Minimum d’achat 30€ et maximum 200 € remboursé par client. Bonne chance à tous ! .

Place de la République Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire

English :

To mark the festive season, the Châteauroux boutiques are offering a Vos achats remboursés (Your purchases reimbursed) competition! From Saturday, December 6 to Wednesday, December 24, when you store in our stores, you’ll be invited to fill in an entry form and attach your receipt.

L’événement Jeu Concours de Noël Châteauroux a été mis à jour le 2025-12-02 par OT Châteauroux Berry Tourisme