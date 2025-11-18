Jeu-concours de Noël Montreuil-Bellay
Jeu-concours de Noël Montreuil-Bellay mardi 18 novembre 2025.
Jeu-concours de Noël
Début : 2025-11-18
fin : 2025-12-13
2025-11-18
Dessine ton plus beau pull de Noël et tente de gagner un chèque-lire !
Les dessins seront exposés à la médiathèque.
PRECISIONS HORAIRES
Du 18/11 au 13/12/2025. .
180 Boulevard des Marronniers Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 06 12
English :
Draw your best Christmas sweater and win a book voucher!
German :
Zeichne deinen schönsten Weihnachtspullover und versuche, einen Büchergutschein zu gewinnen!
Italiano :
Disegna il tuo miglior maglione natalizio e potresti vincere un buono per un libro!
Espanol :
Dibuja tu mejor jersey de Navidad y podrás ganar un vale para un libro
