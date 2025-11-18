Jeu-concours de Noël Montreuil-Bellay

Jeu-concours de Noël Montreuil-Bellay mardi 18 novembre 2025.

Jeu-concours de Noël

180 Boulevard des Marronniers Montreuil-Bellay Maine-et-Loire

Début : 2025-11-18

fin : 2025-12-13

2025-11-18

Dessine ton plus beau pull de Noël et tente de gagner un chèque-lire !

Les dessins seront exposés à la médiathèque.

English :

Draw your best Christmas sweater and win a book voucher!

German :

Zeichne deinen schönsten Weihnachtspullover und versuche, einen Büchergutschein zu gewinnen!

Italiano :

Disegna il tuo miglior maglione natalizio e potresti vincere un buono per un libro!

Espanol :

Dibuja tu mejor jersey de Navidad y podrás ganar un vale para un libro

