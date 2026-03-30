Jeu Concours Ma Carte Ambassadeur Office de Tourisme Val de Garonne Marmande

Jeu Concours Ma Carte Ambassadeur

Office de Tourisme Val de Garonne 11 Rue Toupinerie Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-01

Jeu concours 1 année de pépites à partager !

Du 1er au 8 avril 2026, tentez de gagner votre Carte Ambassadeur et profitez d’avantages exclusifs pour (re)découvrir le Val de Garonne Guyenne Gascogne.

Pour participer (À partir du 1er avril)

• Rendez-vous sur la page Facebook @valdegaronnetourisme, likez le post

• Commentez en répondant Parmi ces 10 offres, laquelle aimeriez-vous tester avec un ami ?

• (Optionnel) Identifiez la personne avec qui partager cette sortie

Tirage au sort le 8 avril à 16h

5 cartes ambassadeur à gagner

La Carte Ambassadeur offre réductions et avantages chez nos partenaires.

Jeu gratuit, sans obligation d’achat, réservé aux majeurs résidant et/ou travaillant en Val de Garonne Guyenne Gascogne. Règlement disponible sur le site de l’Office de tourisme. Jeu non sponsorisé par Facebook. .

Office de Tourisme Val de Garonne 11 Rue Toupinerie Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

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English : Jeu Concours Ma Carte Ambassadeur

L’événement Jeu Concours Ma Carte Ambassadeur Marmande a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Val de Garonne