Jeu concours monte dans ma dameuse Domaine alpin de La Bresse-Hohneck La Bresse

Jeu concours monte dans ma dameuse

Domaine alpin de La Bresse-Hohneck 88 route de Vologne La Bresse Vosges

Gratuit

Début : Jeudi Jeudi 2025-12-20 06:00:00

fin : 2026-03-09 09:00:00

2025-12-20

Les conducteurs de dameuse des stations Labellemontagne invitent les vacanciers, petits et grands aventuriers, à découvrir les coulissent des pistes en grimpant à bord de leurs engins à la tombée de la nuit. Une expérience inoubliable ! Jeu organisé par la station de La Bresse-Hohneck avec tirage au sort le mardi. A gagner chaque semaine une expérience inoubliable à vivre chaque jeudi matin de 6h à 9h. Inscription réservée aux détenteurs d’un forfait de ski de 6 jours et plus. Inscription à la caisse des remontées mécaniques au plus tard le mardi à 12h.Tout public

Domaine alpin de La Bresse-Hohneck 88 route de Vologne La Bresse 88250 Vosges Grand Est +33 4 79 84 37 15 station.labresse@labellemontagne.com

English :

The groomer drivers at Labellemontagne resorts invite holidaymakers, young and old alike, to discover the secrets of the slopes by climbing aboard their machines as night falls. An unforgettable experience! Game organized by La Bresse-Hohneck resort, with a draw on Tuesday. To be won every week: an unforgettable experience every Thursday morning from 6am to 9am. Entry reserved for holders of a 6-day or longer ski pass. Registration at the lift ticket office no later than 12 noon on Tuesday.

L'événement Jeu concours monte dans ma dameuse La Bresse a été mis à jour le 2025-12-08