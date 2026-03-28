Jeu Concours Photo « Mes déchets verts, une vraie ressource pour la terre », Communauté de Communes Royans-Vercors, Saint-Jean-en-Royans
Jeu Concours Photo « Mes déchets verts, une vraie ressource pour la terre », Communauté de Communes Royans-Vercors, Saint-Jean-en-Royans samedi 28 mars 2026.
Jeu Concours Photo « Mes déchets verts, une vraie ressource pour la terre » 28 mars – 12 avril Communauté de Communes Royans-Vercors Drôme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-28T00:00:00+01:00 – 2026-03-28T23:00:00+01:00
Fin : 2026-04-12T00:00:00+02:00 – 2026-04-12T23:00:00+02:00
Le Service Collecte et Valorisation des déchets de la Communauté de Communes Royans Vercors propose cette année un Jeu Concours Photo autour des meilleures astuces en terme de valorisation des déchets verts.
Les inscriptions seront ouvertes en ligne à partir du 28 mars prochain.
Rendez vous sur notre page Facebook ou sur notre site internet !
Organisé par Communauté de Communes Royans Vercors
Contact : 0684171319
Communauté de Communes Royans-Vercors 28 Rue Hector Alleobert, 26190 Saint-Jean-en-Royans Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0684171319 »}]
Un évènement « Tous au Compost ! » 2026 TousAuCompost! Concours
À voir aussi à Saint-Jean-en-Royans (Drôme)
- ALICE IN WERCORSLAND ! L’artsolite Saint-Jean-en-Royans 19 avril 2026
- Cérémonie commémorative du bombardement du 29 juin 1944 Saint-Jean-en-Royans 29 juin 2026
- Les Mercredis sur Places village Saint-Jean-en-Royans 14 juillet 2026
- Fête du 14 juillet Saint-Jean-en-Royans 15 juillet 2026
- Exposition Yan Vita Les sentinelles de l’Aurore L »artsolite Saint-Jean-en-Royans 22 octobre 2026