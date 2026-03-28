Jeu Concours Photo « Mes déchets verts, une vraie ressource pour la terre », Communauté de Communes Royans-Vercors, Saint-Jean-en-Royans

Jeu Concours Photo « Mes déchets verts, une vraie ressource pour la terre » 28 mars – 12 avril Communauté de Communes Royans-Vercors Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-28T00:00:00+01:00 – 2026-03-28T23:00:00+01:00

Fin : 2026-04-12T00:00:00+02:00 – 2026-04-12T23:00:00+02:00

Le Service Collecte et Valorisation des déchets de la Communauté de Communes Royans Vercors propose cette année un Jeu Concours Photo autour des meilleures astuces en terme de valorisation des déchets verts.

Les inscriptions seront ouvertes en ligne à partir du 28 mars prochain.

Rendez vous sur notre page Facebook ou sur notre site internet !

Organisé par Communauté de Communes Royans Vercors

Contact : 0684171319

Communauté de Communes Royans-Vercors 28 Rue Hector Alleobert, 26190 Saint-Jean-en-Royans Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0684171319 »}]

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