Jeu concours pour Pâques aux Bâteliers Restaurant Les Bateliers Vair-sur-Loire
Jeu concours pour Pâques aux Bâteliers Restaurant Les Bateliers Vair-sur-Loire lundi 6 avril 2026.
Jeu concours pour Pâques aux Bâteliers
Restaurant Les Bateliers Le Jarrier d’Ancenis Vair-sur-Loire Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06
fin : 2026-04-10
Date(s) :
2026-04-06
À l’occasion du lancement de la nouvelle carte, le restaurant Les Bâteliers propose un jeu concours pour Pâques du 6 au 10 avril !
Venez faire votre estimation sur nombre de chocolats !
Devinez et c’est gagné !
Pour participer, venez découvrir les nouveaux plats du restaurant Les Bâteliers.
Prix 1 1 déjeuner ou 1 dîner pour 2 personnes
Prix 2 1 coffret gourmand
Prix 3 1 bouteille de vin
Rendez-vous au restaurant pour participer. .
Restaurant Les Bateliers Le Jarrier d’Ancenis Vair-sur-Loire 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 96 00 03
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
To celebrate the launch of its new menu, Les Bâteliers is offering an Easter competition from April 6 to 10!
L’événement Jeu concours pour Pâques aux Bâteliers Vair-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-24 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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