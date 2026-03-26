Jeu concours pour Pâques aux Bâteliers Restaurant Les Bateliers Vair-sur-Loire

Jeu concours pour Pâques aux Bâteliers

Restaurant Les Bateliers Le Jarrier d’Ancenis Vair-sur-Loire Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-06

À l’occasion du lancement de la nouvelle carte, le restaurant Les Bâteliers propose un jeu concours pour Pâques du 6 au 10 avril !

Venez faire votre estimation sur nombre de chocolats !

Devinez et c’est gagné !

Pour participer, venez découvrir les nouveaux plats du restaurant Les Bâteliers.

Prix 1 1 déjeuner ou 1 dîner pour 2 personnes

Prix 2 1 coffret gourmand

Prix 3 1 bouteille de vin

Rendez-vous au restaurant pour participer. .

Restaurant Les Bateliers Le Jarrier d’Ancenis Vair-sur-Loire 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 96 00 03

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English :

To celebrate the launch of its new menu, Les Bâteliers is offering an Easter competition from April 6 to 10!

L’événement Jeu concours pour Pâques aux Bâteliers Vair-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-24 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis