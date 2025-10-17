Jeu crée mon monstre Bibliothèque d’Ingrandes Ingrandes-Le Fresne sur Loire

Qu’ils soient rigolos ou effrayants, littéraire ou cinématographique, dans le placard ou sous le lit… les monstres sont extraordinaires et surprenants

Peignez, dessinez, photographiez, sculptez… votre monstre idéal ! Technique libre, dépôts des œuvres dans la bibliothèque, jeu créatif avec tirage au sort, chèques lire à gagner .

English :

Whether funny or scary, literary or cinematic, in the closet or under the bed… monsters are extraordinary and surprising

German :

Ob lustig oder gruselig, literarisch oder filmisch, im Schrank oder unter dem Bett … Monster sind außergewöhnlich und überraschend

Italiano :

Che siano divertenti o spaventosi, letterari o cinematografici, nell’armadio o sotto il letto… i mostri sono straordinari e sorprendenti!

Espanol :

Ya sean divertidos o terroríficos, literarios o cinematográficos, estén en el armario o debajo de la cama… ¡los monstruos son extraordinarios y sorprendentes!

