Jeu crée mon monstre Bibliothèque L’Ecole Buissonière Loireauxence vendredi 17 octobre 2025.
Jeu crée mon monstre
Bibliothèque L’Ecole Buissonière 20 Rue de Verdun Loireauxence Loire-Atlantique
Qu’ils soient rigolos ou effrayants, littéraire ou cinématographique, dans le placard ou sous le lit… les monstres sont extraordinaires et surprenants
Peignez, dessinez, photographiez, sculptez… votre monstre idéal ! Technique libre, dépôts des œuvres dans la bibliothèque, jeu créatif avec tirage au sort, chèques lire à gagner .
Bibliothèque L’Ecole Buissonière 20 Rue de Verdun Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 98 33 89
English :
Whether funny or scary, literary or cinematic, in the closet or under the bed… monsters are extraordinary and surprising
German :
Ob lustig oder gruselig, literarisch oder filmisch, im Schrank oder unter dem Bett … Monster sind außergewöhnlich und überraschend
Italiano :
Che siano divertenti o spaventosi, letterari o cinematografici, nell’armadio o sotto il letto… i mostri sono straordinari e sorprendenti!
Espanol :
Ya sean divertidos o terroríficos, literarios o cinematográficos, estén en el armario o debajo de la cama… ¡los monstruos son extraordinarios y sorprendentes!
