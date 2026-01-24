Jeu crée mon monstre Rue du Cèdre Riaillé
Jeu crée mon monstre Rue du Cèdre Riaillé mercredi 11 février 2026.
Jeu crée mon monstre
Rue du Cèdre Bibliothèque Riaillé Loire-Atlantique
Début : 2026-02-11
fin : 2026-04-04
2026-02-11
Qu’ils soient rigolos ou effrayants, littéraire ou cinématographique, dans le placard ou sous le lit… les monstres sont extraordinaires et surprenants
Peignez, dessinez, photographiez, sculptez… votre monstre idéal !
Technique libre, dépôts des œuvres dans la bibliothèque, jeu créatif avec tirage au sort, cadeaux à gagner.
Exposition dans les bibliothèques. .
Rue du Cèdre Bibliothèque Riaillé 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 97 85 92
English :
Whether funny or scary, literary or cinematic, in the closet or under the bed… monsters are extraordinary and surprising
L’événement Jeu crée mon monstre Riaillé a été mis à jour le 2026-01-21 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis