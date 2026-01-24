Jeu crée mon monstre Rue du Cèdre Riaillé

Jeu crée mon monstre

Qu’ils soient rigolos ou effrayants, littéraire ou cinématographique, dans le placard ou sous le lit… les monstres sont extraordinaires et surprenants

Peignez, dessinez, photographiez, sculptez… votre monstre idéal !

Technique libre, dépôts des œuvres dans la bibliothèque, jeu créatif avec tirage au sort, cadeaux à gagner.

Exposition dans les bibliothèques. .

Rue du Cèdre Bibliothèque Riaillé 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 97 85 92

Whether funny or scary, literary or cinematic, in the closet or under the bed… monsters are extraordinary and surprising

