JEU CRIME BOX

Place du 14 juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Dans une ville américaine, un meurtre a eu lieu. Crimebox Investigation jeu de déduction et narration.

Les passionnés de polars aiment souvent résoudre l’énigme avant même le héros. Voici votre chance dans une ville anonyme des États-Unis, un meurtre horrible a été commis. Vous êtes le groupe d’enquêteurs chargé de l’affaire. Crimebox Investigation est un jeu mêlant narration et déduction. Saurez-vous faire preuve de logique et d’instinct pour confondre le coupable ?

Sur inscription Dès 14 ans.

Dans le cadre de la Quinzaine du jeu. .

Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In an American city, a murder has taken place. Crimebox? Investigation: deduction and narration game.

L’événement JEU CRIME BOX Béziers a été mis à jour le 2026-03-15 par 34 ADT34