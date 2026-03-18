JEU CRIME BOX Béziers
JEU CRIME BOX Béziers dimanche 19 avril 2026.
JEU CRIME BOX
Place du 14 juillet Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Dans une ville américaine, un meurtre a eu lieu. Crimebox Investigation jeu de déduction et narration.
Les passionnés de polars aiment souvent résoudre l’énigme avant même le héros. Voici votre chance dans une ville anonyme des États-Unis, un meurtre horrible a été commis. Vous êtes le groupe d’enquêteurs chargé de l’affaire. Crimebox Investigation est un jeu mêlant narration et déduction. Saurez-vous faire preuve de logique et d’instinct pour confondre le coupable ?
Sur inscription Dès 14 ans.
Dans le cadre de la Quinzaine du jeu. .
Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
In an American city, a murder has taken place. Crimebox? Investigation: deduction and narration game.
L’événement JEU CRIME BOX Béziers a été mis à jour le 2026-03-15 par 34 ADT34