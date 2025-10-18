JEU CROCO DILE ET LES RELIQUES DU SAINT TROP MORT Parvis de la cathédrale Saint-Bertrand-de-Comminges

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-11-02 17:00:00

2025-10-18

Un étrange mystère entoure la cathédrale. A chaque Halloween, l’esprit ancien d’un crocodile se réveille pour protéger les reliques du Saint Trop Mort. Mais cette année une malédiction l’empêche d’accomplir sa tâche. Attention ce jeu est interdit aux humains sans nageoires.

Livret jeu à récupérer aux Olivétains sur le parvis de la cathédrale, à faire en autonomie pendant les vacances de la Toussaint.

Un livret sera remis à chaque participant et/ou équipe. Partez ensuite dans les ruelles de la cité médiévale relever les indices, résoudre des énigmes.

Revenez aux Olivétains avec vos réponses et vous serez récompensés !

Samedi 1er novembre, venez déguisés ! .

Parvis de la cathédrale LES OLIVETAINS Saint-Bertrand-de-Comminges 31510 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 95 44 44 olivetains@tourismehg.com

English :

A strange mystery surrounds the cathedral. Every Halloween, the ancient spirit of a crocodile awakens to protect the relics of the Holy Too Dead. But this year, a curse prevents him from carrying out his task. Warning: this game is forbidden to humans without flippers.

German :

Ein seltsames Geheimnis umgibt die Kathedrale. An jedem Halloween erwacht der uralte Geist eines Krokodils, um die Reliquien des Heiligen Zu Tode zu beschützen. Doch dieses Jahr hindert ihn ein Fluch daran, seine Aufgabe zu erfüllen. Achtung dieses Spiel ist für Menschen ohne Flossen verboten.

Italiano :

Uno strano mistero circonda la cattedrale. Ogni Halloween, l’antico spirito di un coccodrillo si risveglia per proteggere le reliquie del Santo Troppo Morto. Ma quest’anno una maledizione gli impedisce di portare a termine il suo compito. Attenzione: questo gioco non è adatto agli esseri umani senza pinne.

Espanol :

Un extraño misterio rodea la catedral. Cada Halloween, el antiguo espíritu de un cocodrilo despierta para proteger las reliquias del Santo Demasiado Muerto. Pero este año una maldición le impide llevar a cabo su tarea. Advertencia: este juego no es apto para humanos sin aletas.

