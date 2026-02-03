Jeu d’ambiance en famille au Château Montbéliard Wurtemberg Sombres délits Rue du Château Montbéliard
Jeu d’ambiance en famille au Château Montbéliard Wurtemberg !
Librement inspiré du jeu Loups-Garous de Thiercelieux
Synopsis La nuit tombe sur la ville. De sinistres grognements résonnent depuis la forêt toute proche. À l’aube, un domestique du château est retrouvé mort… Malheur ! Des loups-garous se sont infiltrés à l’intérieur des remparts.
À vous de mener l’enquête, d’observer, de débattre et de démasquer les coupables avant qu’il ne soit trop tard. Suspense, stratégie et frissons garantis !
Ce nouveau rendez-vous ludique invite petits et grands à vivre une expérience de jeu immersive au cœur du musée, à partager en famille ou entre amis.
Informations pratiques
À partir de 10 ans
Renseignements 03 81 99 22 57
L’accès au reste du musée implique l’achat d’un billet d’entrée. .
Rue du Château Château Montbéliard Wurtemberg Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 99 22 61 musees@montbeliard.com
