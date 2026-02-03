Jeu d’ambiance en famille au Château Montbéliard Wurtemberg Sombres délits Rue du Château Montbéliard

Jeu d’ambiance en famille au Château Montbéliard Wurtemberg Sombres délits

Rue du Château Château Montbéliard Wurtemberg Montbéliard Doubs

Début : 2026-04-18 16:00:00

fin : 2026-04-18 18:00:00

2026-04-18

Jeu d’ambiance en famille au Château Montbéliard Wurtemberg !

Librement inspiré du jeu Loups-Garous de Thiercelieux

Synopsis La nuit tombe sur la ville. De sinistres grognements résonnent depuis la forêt toute proche. À l’aube, un domestique du château est retrouvé mort… Malheur ! Des loups-garous se sont infiltrés à l’intérieur des remparts.

À vous de mener l’enquête, d’observer, de débattre et de démasquer les coupables avant qu’il ne soit trop tard. Suspense, stratégie et frissons garantis !

Ce nouveau rendez-vous ludique invite petits et grands à vivre une expérience de jeu immersive au cœur du musée, à partager en famille ou entre amis.

Informations pratiques

À partir de 10 ans

Renseignements 03 81 99 22 57

L’accès au reste du musée implique l’achat d’un billet d’entrée. .

Rue du Château Château Montbéliard Wurtemberg Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 99 22 61 musees@montbeliard.com

