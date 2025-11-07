Jeu d’ambiance gare aux sorcières 1 rue Alain Bernard Plonévez-du-Faou
Jeu d’ambiance gare aux sorcières
1 rue Alain Bernard Plonévez-du-Faou Finistère
Début : 2025-11-07 19:00:00
fin : 2025-11-07
2025-11-07
Jeu d’ambiance gare aux sorcières à la Bibliothèque du Finistère à Plonévez-du-Faou
Chaque nuit, 3 sorcières choisissent une âme à emporter. Parviendrez vous à sauver votre village et ses habitants ?
> public ado/adulte
> gratuit
> sur inscription .
1 Rue Alain Bernard Plonévez-du-Faou 29530 Finistère Bretagne +33 2 98 60 51 86
