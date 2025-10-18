Jeu d’automne au Musée de l’ Homme et de l’ Industrie Musée de l’Homme et de l’Industrie Le Creusot

Musée de l’Homme et de l’Industrie Château de la Verrerie Le Creusot Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-10-31 12:00:00

2025-10-18

Découvre les collections du musée avec un livret-jeu autour de la thématique de l’automne.

Gratuit, sur demande à l’accueil. Dès 7 ans. .

Musée de l’Homme et de l’Industrie Château de la Verrerie Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 73 92 00 ecomusee@creusot-montceau.org

