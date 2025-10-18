Jeu d’automne au Musée de l’ Homme et de l’ Industrie Musée de l’Homme et de l’Industrie Le Creusot
Musée de l’Homme et de l’Industrie Château de la Verrerie Le Creusot Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Début : 2025-10-18 10:00:00
fin : 2025-10-31 12:00:00
2025-10-18
Découvre les collections du musée avec un livret-jeu autour de la thématique de l’automne.
Gratuit, sur demande à l’accueil. Dès 7 ans. .
Musée de l’Homme et de l’Industrie Château de la Verrerie Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 73 92 00 ecomusee@creusot-montceau.org
English : Jeu d’automne au Musée de l’ Homme et de l’ Industrie
