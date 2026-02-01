Jeu d’aventure holographique l’élixir oublié Hôtel Dieu Tournus
Jeu d’aventure holographique l’élixir oublié Hôtel Dieu Tournus mercredi 11 février 2026.
Jeu d’aventure holographique l’élixir oublié
Hôtel Dieu 21 rue de l’hôpital Tournus Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-11 10:00:00
fin : 2026-02-18 12:00:00
Date(s) :
2026-02-11 2026-02-18
Accompagné d’un animateur de jeu, remontez début 19? siècle, une mystérieuse épidémie frappe la ville. Enquêtez dans l’Hôtel-Dieu pour retrouver la recette d’un élixir ancien avant qu’il ne soit trop tard. Une mission captivante à vivre en famille. A partir de 12 ans. .
Hôtel Dieu 21 rue de l’hôpital Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 00 20 contact@tournus-tourisme.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Jeu d’aventure holographique l’élixir oublié
L’événement Jeu d’aventure holographique l’élixir oublié Tournus a été mis à jour le 2026-01-30 par Mission Tourisme Département 71