Jeu d’aventure holographique l’élixir oublié Hôtel Dieu Tournus

Jeu d’aventure holographique l’élixir oublié

Hôtel Dieu 21 rue de l’hôpital Tournus Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 10:00:00

fin : 2026-02-18 12:00:00

Date(s) :

2026-02-11 2026-02-18

Accompagné d’un animateur de jeu, remontez début 19? siècle, une mystérieuse épidémie frappe la ville. Enquêtez dans l’Hôtel-Dieu pour retrouver la recette d’un élixir ancien avant qu’il ne soit trop tard. Une mission captivante à vivre en famille. A partir de 12 ans. .

Hôtel Dieu 21 rue de l’hôpital Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 00 20 contact@tournus-tourisme.com

