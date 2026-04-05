Informations pratiques

Jeu de Boules de fort » La Renaissance » Samedi 19 septembre, 15h00 LA FLECHE Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Reconnue comme jeu traditionnel des Pays de la Loire, la boule de fort est inscrite à l’Inventaire du patrimoine culturel immatériel français. La société « La Renaissance » vous accueille pour une découverte de ce sport unique, avec démonstration et initiation.

(N’oubliez pas vos chaussons !).

Samedi de 15h à 18h

Quartier Verron, 8 Rue de la Renaissance

LA FLECHE LA FLECHE La Flèche 72200 Sarthe Pays de la Loire https://www.ville-lafleche.fr/ ACCUEIL JEP

Reconnue comme jeu traditionnel des Pays de la Loire, la boule de fort est inscrite à l’Inventaire du patrimoine culturel immatériel français. La société « La Renaissance » vous accueille pour une de…

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