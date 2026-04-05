Jeu de Boules de fort » La Renaissance « , LA FLECHE, La Flèche
samedi 19 septembre 2026 · LA FLECHE · La Flèche
Informations pratiques
Jeu de Boules de fort » La Renaissance » Samedi 19 septembre, 15h00 LA FLECHE Sarthe
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Reconnue comme jeu traditionnel des Pays de la Loire, la boule de fort est inscrite à l’Inventaire du patrimoine culturel immatériel français. La société « La Renaissance » vous accueille pour une découverte de ce sport unique, avec démonstration et initiation.
(N’oubliez pas vos chaussons !).
Samedi de 15h à 18h
Quartier Verron, 8 Rue de la Renaissance
LA FLECHE LA FLECHE La Flèche 72200 Sarthe Pays de la Loire https://www.ville-lafleche.fr/ ACCUEIL JEP
Reconnue comme jeu traditionnel des Pays de la Loire, la boule de fort est inscrite à l’Inventaire du patrimoine culturel immatériel français. La société « La Renaissance » vous accueille pour une de…
©MINISTERE DE LA CULTURE
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