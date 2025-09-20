Jeu de cartes 7 familles Saint-Pierre Patrimoine Villa Aubry – Centre de ressources Pierre Macquart Saint-Pierre
Jeu de cartes 7 familles Saint-Pierre Patrimoine Villa Aubry – Centre de ressources Pierre Macquart Saint-Pierre samedi 20 septembre 2025.
Jeu de cartes 7 familles Saint-Pierre Patrimoine 20 et 21 septembre Villa Aubry – Centre de ressources Pierre Macquart
Accès libre – Esplanade du centre de ressources Pierre Macquart (Villa Aubry)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T07:00:00 – 2025-09-20T10:00:00
Fin : 2025-09-21T12:00:00 – 2025-09-21T15:00:00
Le pôle valorisation du patrimoine s’est appuyé sur les créations d’une jeune artiste, Edith Denizart, pour mettre en valeur les différents patrimoine de la ville grâce à ce jeu des 7 familles Patrimoine insolite !
Villa Aubry – Centre de ressources Pierre Macquart 1, rue de la Gendarmerie Saint-Pierre 97410 La Ravine Blanche La Réunion 0262 32 62 39 https://www.culture-st-pierre.fr/cdr-p-macquart/1235-le-centre-de-ressources-musicales-pierre-macquart2.html Villa Aubry – Centre de ressources Pierre Macquart
Ancien mât de pavillon du port de Saint-Pierre au 19ème siècle Nombreux parkings à proximité
Journées européennes du patrimoine 2025
PAO Pascal Laude