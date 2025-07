Jeu de cette famille Théâtre de Jeanne Nantes

Jeu de cette famille Théâtre de Jeanne Nantes samedi 6 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-06 20:30 –

Gratuit : non 22 € / 14 € 22 € / 14 € (tarif réduit pour les étudiants, demandeurs d’emploi, moins de 18 ans, sauf vendredis et samedis)Hors frais de location BILLETTERIE : theatre-jeanne.com Tout public

Comédie de Jérôme Paquatte et Jean-Marc Magnoni À notre naissance, le hasard distribue les cartes qui constitueront notre entourage, certains ayant moins de chance que d’autres… En plus d’avoir hérité d’une mère invasive, intransigeante et autoritaire et d’un père qui survit entre magouilles et arnaques, Laura, quoique très amoureuse, ne supporte plus que son petit-ami, Julien, soit si immatureDécidée à le faire grandir, Laura complote une rencontre ente Julien et son escroc de père, qu’elle fait passer pour un PDG obnubilé par le travail.Jusqu’à quel point est-ce une bonne idée ? Bonne pioche ou mauvaise pioche, Laura ? Avec Violette Blanckaert, Romain Henry et Jean-Marc Magnoni Représentations du 4 au 14 décembre 2025 :jeudi au samedi à 20h30dimanche à 17h

Théâtre de Jeanne Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

06 99 10 76 05 http://www.theatre-jeanne.com theatre-jeanne@orange.fr https://www.theatre-jeanne.com/