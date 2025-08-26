Jeu « De la chenille au papillon, une belle transformation » Hénin-Beaumont
Jeu « De la chenille au papillon, une belle transformation »
1573 rue des frères Leterme Hénin-Beaumont Pas-de-Calais
Début : 2025-08-26
fin : 2025-08-26
2025-08-26
Jeu et découverte nature
Dans vos dessins animés préférés se sont glissés de grosses chenilles bien dodues qui se transformeront en papillons, venez faire un jeu pour les remettre dans l’histoire correspondante. Puis, direction le Parc des îles, pour découvrir les papillons et accomplir votre mission attrapez-les tous ! .
1573 rue des frères Leterme Hénin-Beaumont 62110 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 79 74 94 environnement@agglo-henincarvin.fr
English :
Play and discover nature
German :
Spiel und Entdeckung der Natur
Italiano :
Giochi e scoperta della natura
Espanol :
Juegos y descubrimiento de la naturaleza
