Jeu « De la chenille au papillon, une belle transformation »

1573 rue des frères Leterme Hénin-Beaumont Pas-de-Calais

Jeu et découverte nature

Dans vos dessins animés préférés se sont glissés de grosses chenilles bien dodues qui se transformeront en papillons, venez faire un jeu pour les remettre dans l’histoire correspondante. Puis, direction le Parc des îles, pour découvrir les papillons et accomplir votre mission attrapez-les tous ! .

1573 rue des frères Leterme Hénin-Beaumont 62110 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 79 74 94 environnement@agglo-henincarvin.fr

English :

Play and discover nature

German :

Spiel und Entdeckung der Natur

Italiano :

Giochi e scoperta della natura

Espanol :

Juegos y descubrimiento de la naturaleza

