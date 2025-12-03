Jeu de la Malle Lo Topin Médiathèque La MéMo Monein

Jeu de la Malle Lo Topin

Médiathèque La MéMo 16 place Henri Lacabanne Monein Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03

fin : 2025-12-03

Date(s) :

2025-12-03

Venez découvrir et jouer ensemble à la toute nouvelle malle Lo Topin A hum les marmites !

Découvrez de façon ludique le patrimoine alimentaire et culinaire local dans une approche culturelle et linguistique.

Il sera question de ce qui pousse ou ne pousse pas en Béarn, tout en découvrant les noms occitans des aliments cités. Mais également de découvrir des recettes locales (piperade, poule au pot, daube, etc..) dans un grand jeu de plateau. .

Médiathèque La MéMo 16 place Henri Lacabanne Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 21 21 25

English : Jeu de la Malle Lo Topin

German : Jeu de la Malle Lo Topin

Italiano :

Espanol : Jeu de la Malle Lo Topin

L’événement Jeu de la Malle Lo Topin Monein a été mis à jour le 2025-11-21 par OT Coeur de Béarn