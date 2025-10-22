Jeu de la Passion Masevaux-Niederbruck

Jeu de la Passion

Spectacle populaire joué en langue allemande, unique en Alsace depuis plus de 80 ans. Le drame de la mise à mort du Christ, joué annuellement par près de deux cents acteurs amateurs et bénévoles, n’a jamais été altéré par l’évolution du temps. Sur réservation par téléphone.

15 Route Joffre Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 6 29 10 64 14 reservationpassion@gmail.com

English :

A popular show performed in German, unique in Alsace for over 80 years. The drama of Christ’s death, performed annually by almost two hundred amateur and volunteer actors, has never been altered by the passage of time. Reservations by telephone.

German :

In deutscher Sprache gespieltes Volksschauspiel, das seit über 80 Jahren im Elsass einzigartig ist. Das Drama der Hinrichtung Christi, das jährlich von fast zweihundert Amateurschauspielern und Freiwilligen aufgeführt wird, wurde nie durch den Wandel der Zeit beeinträchtigt. Nach telefonischer Anmeldung.

Italiano :

Uno spettacolo popolare recitato in tedesco, unico in Alsazia da oltre 80 anni. Il dramma dell’uccisione di Cristo, rappresentato ogni anno da quasi duecento attori dilettanti e volontari, non è mai stato alterato dal passare del tempo. Prenotazioni telefoniche.

Espanol :

Un espectáculo popular representado en alemán, único en Alsacia desde hace más de 80 años. El drama del asesinato de Cristo, representado anualmente por casi doscientos actores aficionados y voluntarios, nunca se ha visto alterado por el paso del tiempo. Reservas por teléfono.

