Jeu de l’éco-citoyen Mulhouse

Jeu de l’éco-citoyen Mulhouse jeudi 14 août 2025.

Jeu de l’éco-citoyen

55 rue du Pâturage Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-08-14 14:30:00

fin : 2025-08-14 16:30:00

Date(s) :

2025-08-14

Prenez part au jeu de l’éco-citoyen, une version revisitée du jeu de l’oie qui vous invite à réfléchir à votre consommation d’énergie tout en vous amusant. À chaque case, vous découvrirez les étapes de la vie des objets et leur impact sur l’environnement. Un moment ludique et instructif à partager en famille ou entre amis… Alors, qui d’entre vous remportera le titre de champion ou championne de l’énergie ? A partir de 7 ans, accompagné d’un adulte.

Prenez part au jeu de l’éco-citoyen, une version revisitée du jeu de l’oie qui vous invite à réfléchir à votre consommation d’énergie tout en vous amusant. À chaque case, vous découvrirez les étapes de la vie des objets et leur impact sur l’environnement. Un moment ludique et instructif à partager en famille ou entre amis… Alors, qui d’entre vous remportera le titre de champion ou championne de l’énergie ?

A partir de 7 ans, accompagné d’un adulte. .

55 rue du Pâturage Mulhouse 68200 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 32 48 50 reservations@electropolis.tm.fr

English :

Take part in the Eco-citizen game, a revisited version of the Goose game that invites you to think about your energy consumption while having fun. With each square, you’ll discover the stages in the life of objects and their impact on the environment. A fun and instructive game to share with family and friends? So, who will win the title of energy champion? Ages 7 and up, accompanied by an adult.

German :

Nehmen Sie am Öko-Bürgerspiel teil, einer neuen Version des Gänsespiels, das Sie dazu anregt, über Ihren Energieverbrauch nachzudenken und dabei Spaß zu haben. Auf jedem Feld entdecken Sie die Lebensphasen der Gegenstände und ihre Auswirkungen auf die Umwelt. Ein spielerischer und lehrreicher Moment, den Sie mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden teilen können? Wer von Ihnen wird Energie-Champion oder Energie-Championin? Ab 7 Jahren, in Begleitung eines Erwachsenen.

Italiano :

Partecipate al gioco dell’eco-cittadino, una versione rinnovata del gioco dell’oca che vi invita a riflettere sul vostro consumo energetico divertendovi. Ogni casella racconta le fasi della vita di un oggetto e il suo impatto sull’ambiente. È un gioco divertente e istruttivo da condividere con la famiglia e gli amici Chi vincerà il titolo di campione di energia? Dai 7 anni in su, accompagnati da un adulto.

Espanol :

Participa en el juego eco-ciudadano, una versión renovada del juego de la oca que te invita a reflexionar sobre tu consumo de energía mientras te diviertes. Cada casilla te informa sobre las etapas de la vida de un objeto y su impacto en el medio ambiente. Es un juego divertido e instructivo para compartir con la familia y los amigos.. ¿Quién ganará el título de campeón de la energía? A partir de 7 años, acompañado de un adulto.

L’événement Jeu de l’éco-citoyen Mulhouse a été mis à jour le 2025-07-29 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace