Jeu de l’oie a vélo, ime de gillevoisin, Janville-sur-Juine

Jeu de l’oie a vélo 7 – 28 mai, certains jeudis ime de gillevoisin Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-07T13:30:00+02:00 – 2026-05-07T16:30:00+02:00

Fin : 2026-05-28T13:30:00+02:00 – 2026-05-28T16:30:00+02:00

Evenement privée a destination des adolescents des l’IME.

les jeunes du groupe Mobilité a vélo invitent les autres jeunes a participer a un jeu de l’oie préparer par eux meme.

Objectif a travers le jeu decouvrir et en apprendre plus sur la pratique du vélo, quizz, test, defi a velo ou en dresienne.

ime de gillevoisin chateau de gillevoisin Janville-sur-Juine 91510 Essonne Île-de-France

Apprentissage et découvertes du vélo a partir d’un jeu de l’oie crée par un groupe de jeunes pour les autres jeunes de l’institution de l’IME