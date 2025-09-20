Jeu de l’oie-archiviste Archives municipales de Nice Nice

Jeu de l’oie-archiviste 20 et 21 septembre Archives municipales de Nice Alpes-Maritimes

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Découvrez le jeu de l’oie-archiviste. Sur ce plateau de jeu géant dont vous êtes le pion il faut avancer prudemment jusqu’à la case arrivée en passant par toutes les missions d’un service d’archive. Mais les pièges sont nombreux : avez-vous bien vérifié le taux d’humidité de vos magasins ? Avez-vous mis des pièges à nuisibles ? Une faute de votre part et vous retournerez à la case départ. Venez vous affronter en équipe !

Archives municipales de Nice 9 avenue de Fabron, 06200 Nice Nice 06200 Fabron Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur 04 93 96 05 19 https://archives.nicecotedazur.org Accès par la copropriété privée Les Grands Cèdres au niveau du n°9 avenue de Fabron

Journées européennes du patrimoine 2025

