JEU DE L’OIE DU MUSÉE – MUSÉE DE STEENWERCK, Musée de la vie rurale, Steenwerck

JEU DE L’OIE DU MUSÉE – MUSÉE DE STEENWERCK 19 – 27 février Musée de la vie rurale Nord

réservation obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-19T15:00:00+01:00 – 2026-02-19T16:00:00+01:00

Fin : 2026-02-27T15:00:00+01:00 – 2026-02-27T16:00:00+01:00

Un jeu de l’oie grandeur nature vous attend au Musée de la Vie Rurale de Steenwerck !

Arpentez les salles en quête de réponses qui vous permettront d’avancer sur le plateau de jeu, et découvrez le musée en vous amusant !

‍ ‍ ‍ Quelle famille remportera la partie ?

INFOS PRATIQUES

Jeudi 19, mardi 24 et vendredi 27 février ️ de 15h00 à 16h00

Musée de la Vie Rurale (Steenwerck)

Tout public || ️ 5€ par enfant // 8€ par adulte

Réservation obligatoire (03 28 50 33 80 ou musee.steenwerck@wanadoo.fr)

Musée de la vie rurale 49 rue du Musée Steenwerck Steenwerck 59181 Nord Hauts-de-France 03 28 50 33 80 musee.steenwerck@wanadoo.fr

musée de la vie rurale // février 2026