Jeu de l’oie géant des contes à Châtillon-sur-Colmont Châtillon-sur-Colmont

Jeu de l’oie géant des contes à Châtillon-sur-Colmont Châtillon-sur-Colmont mardi 16 septembre 2025.

Jeu de l’oie géant des contes à Châtillon-sur-Colmont

Bibliothèque de Châtillon-sur-Colmont Châtillon-sur-Colmont Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-16

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-09-16

Jeu de l’oie géant des contes

Venez jouer en grand format avec ce magnifique jeu de l’oie !

(en partenariat avec la Bibliothèque Départementale de Mayenne)

Gratuit

Tout public

Aux heures d’ouverture .

Bibliothèque de Châtillon-sur-Colmont Châtillon-sur-Colmont 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 08 93 50 bibliotheque.chatillon@bocage-mayennais.fr

English :

Giant storytelling goose game

German :

Riesen-Märchen-Gänsespiel

Italiano :

Gioco dell’oca narrativa gigante

Espanol :

Persecución gigante de cuento de hadas

L’événement Jeu de l’oie géant des contes à Châtillon-sur-Colmont Châtillon-sur-Colmont a été mis à jour le 2025-09-05 par Bocage Mayennais Tourisme