Jeu de l’oie géant des contes à Châtillon-sur-Colmont Châtillon-sur-Colmont

Bibliothèque de Châtillon-sur-Colmont Châtillon-sur-Colmont Mayenne
Début : 2025-09-16
fin : 2025-11-15
2025-09-16
Jeu de l’oie géant des contes
Venez jouer en grand format avec ce magnifique jeu de l’oie !
(en partenariat avec la Bibliothèque Départementale de Mayenne)
Gratuit
Tout public
Aux heures d’ouverture .
Bibliothèque de Châtillon-sur-Colmont Châtillon-sur-Colmont 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 08 93 50 bibliotheque.chatillon@bocage-mayennais.fr
English :
Giant storytelling goose game
German :
Riesen-Märchen-Gänsespiel
Italiano :
Gioco dell’oca narrativa gigante
Espanol :
Persecución gigante de cuento de hadas
