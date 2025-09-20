Jeu de l’oie géant par Saint-Pierre Patrimoine et Babook Villa Aubry – Centre de ressources Pierre Macquart Saint-Pierre

Jeu de l’oie géant par Saint-Pierre Patrimoine et Babook 20 et 21 septembre Villa Aubry – Centre de ressources Pierre Macquart

Accès libre – Esplanade du centre de ressources Pierre Macquart (avant l’entrée de la salle Le Kervéguen)

Début : 2025-09-20T07:00:00 – 2025-09-20T10:00:00

Fin : 2025-09-21T12:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

Ce jeu met en en lumière l’histoire de La Réunion. Rassurez-vous les parents ! Vous pourrez aussi y jouer !

Saint-Pierre Patrimoine a imaginé une version spectaculaire et interactive du traditionnel jeu de l’oie : un jeu de l’oie géant, conçu pour apporter une expérience ludique et conviviale aux petits comme aux grands. Ce jeu monumental, installé en extérieur, transforme l’aire de jeu en un véritable terrain d’aventure où les participants, par équipes ou individuellement, avancent de case en case en fonction des dés lancés, tout en rencontrant des défis amusants et des événements surprenants à chaque étape.

Villa Aubry – Centre de ressources Pierre Macquart 1, rue de la Gendarmerie Saint-Pierre 97410 La Ravine Blanche La Réunion 0262 32 62 39 https://www.culture-st-pierre.fr/cdr-p-macquart/1235-le-centre-de-ressources-musicales-pierre-macquart2.html Villa Aubry – Centre de ressources Pierre Macquart

Ancien mât de pavillon du port de Saint-Pierre au 19ème siècle Nombreux parkings à proximité

Journées européennes du patrimoine 2025

