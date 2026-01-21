Jeu de l’oie « Pagaille au musée » Musée Quai Zola Rennes
Cette activité est gratuite, mais l’inscription préalable est obligatoire (10 enfants max. et 1 accompagnateur max. par enfant). Pour réserver, cliquez sur le bouton “réserver”.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-02-21T11:00:00.000+01:00
Fin : 2026-02-21T11:45:00.000+01:00
https://mba.rennes.fr/fr/programmation/activite/jeu-de-l-oie-pagaille-au-musee
Musée Quai Zola 20 Quai Emile Zola – 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine