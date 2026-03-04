Jeu de l’oie sur le numérique et l’environnement, Tiers lieu culturel – Le Moulin, Roques

Jeu de l’oie sur le numérique et l’environnement Mercredi 8 avril, 14h30 Tiers lieu culturel – Le Moulin Haute-Garonne

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-08T14:30:00+02:00 – 2026-04-08T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-08T14:30:00+02:00 – 2026-04-08T16:00:00+02:00

Dans le cadre de l’exposition Internet, le plus gros pollueur de la planète ? nous proposons avec la Médiathèque Départementale un jeu de l’oie ludique qui aborde la pollution numérique, les écogestes numériques à adopter pour un numérique plus responsable.

Un atelier parent/enfant proposé par l’équipe Inclusion numérique de la Médiathèque Départementale de Haute-Garonne.

Tiers lieu culturel – Le Moulin 14 avenue de la Gare, 31120 Roques Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie 07 64 36 59 61 https://www.lemoulin-roques.com [{« type »: « phone », « value »: « 07 64 36 59 61 »}]

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