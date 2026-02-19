Jeu de lois Médiathèque Granville
Jeu de lois Médiathèque Granville vendredi 6 mars 2026.
Jeu de lois
Médiathèque 4 Rue Clément Desmaisons Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-03-06 14:00:00
fin : 2026-03-13 17:00:00
Date(s) :
2026-03-06
Une invitation au jeu dans le cadre de la Journée Internationale des Droits des Femmes qui s’inscrit dans la démarche #anouslagelaite.
Venez jouer et rejouer avec l’association Dans le genre égales pour aborder la question de l’égalité des genres. .
Médiathèque 4 Rue Clément Desmaisons Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 91 30 00 communication@ville-granville.fr
