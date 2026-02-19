Jeu de lois Médiathèque Granville

Jeu de lois

Médiathèque 4 Rue Clément Desmaisons Granville Manche

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-06 14:00:00

fin : 2026-03-13 17:00:00

Date(s) :

2026-03-06

Une invitation au jeu dans le cadre de la Journée Internationale des Droits des Femmes qui s’inscrit dans la démarche #anouslagelaite.

Venez jouer et rejouer avec l’association Dans le genre égales pour aborder la question de l’égalité des genres. .

Médiathèque 4 Rue Clément Desmaisons Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 91 30 00 communication@ville-granville.fr

