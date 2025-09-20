Jeu de lumières, jeu de motifs – Activité créative jeune public Le JAD Jardin des métiers d’Art et du Design Sèvres

Jeu de lumières, jeu de motifs – Activité créative jeune public 20 et 21 septembre Le JAD Jardin des métiers d’Art et du Design Hauts-de-Seine

À partir de 6 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Découvre les savoir-faire du vitrail et inspire-toi des arts décoratifs pour créer ton propre motif. Crée ta maquette et à l’aide de peinture repositionnable, produit ton vitrail à emporter.

Le JAD Jardin des métiers d’Art et du Design 6 grande rue 92310 Sèvres Sèvres 92310 Les Bruyères Hauts-de-Seine Île-de-France http://le-jad.fr Depuis septembre 2022, le JAD, Jardin des métiers d’Art et du Design offre aux professionnels un lieu unique de création et d’émulation, dans les bâtiments classés Monument historiques de l’ancienne école nationale de céramique de Sèvres. Une vingtaine d’ateliers, un lieu d’exposition ainsi que des espaces collectifs de travail et d’échanges formeront le creuset propice à la création en collaboration, à l’innovation, à la transmission et à la promotion des savoir-faire. Métro

Ligne 9

Station Pont de Sèvres (sortie n°2)

Parking

Parkings de la gare du tramway et de l’entrée du Parc de Saint-Cloud

Tramway

T2

Arrêt Musée de Sèvres

Bus

169, 171, 179, 426

Arrêt Pont de Sèvres

