Jeu de Noël ! Châtellerault lundi 1 décembre 2025.

1 place Sainte Catherine – Châtellerault Vienne

Début : 2025-12-01

fin : 2025-12-05

2025-12-01 2025-12-02 2025-12-03 2025-12-04 2025-12-05 2025-12-06 2025-12-08 2025-12-09 2025-12-10 2025-12-11 2025-12-12 2025-12-13 2025-12-15 2025-12-16 2025-12-17 2025-12-18 2025-12-19 2025-12-20 2025-12-22 2025-12-23

Du 1er au 24 décembre à la suite de tout achat dans la Boutique de Grand Châtellerault Tourisme, tentez votre chance !

Participez au tirage au sort et peut-être remporterez-vous un panier garni rempli de surprises locales.

Infos 05 49 21 05 47

1 place Sainte Catherine, 86100 Châtellerault (à côté du Loft cinéma)

www.tourisme-chatellerault.fr .

1 place Sainte Catherine – Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 21 05 47

