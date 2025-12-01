Jeu de noël

Ribeauvillé Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-01

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-01

Faites tamponner votre carte collector lors de vos achats auprès des commerçants de Ribeauvillé. De nombreux lots sont à gagner.

Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 23 23 info@ribeauville-riquewihr.com

English :

Get your collector’s card stamped when you shop at Ribeauvillé retailers. Lots of prizes to be won.

German :

Lassen Sie Ihre Sammelkarte bei Ihren Einkäufen bei den Händlern von Ribeauvillé abstempeln. Es gibt zahlreiche Preise zu gewinnen.

Italiano :

Fatevi timbrare la carta da collezione quando fate acquisti a Ribeauvillé. Ci sono molti premi in palio.

Espanol :

Consigue que te sellen tu tarjeta de coleccionista cuando compres en Ribeauvillé. Hay muchos premios para ganar.

