Jeu de noël Ribeauvillé
Jeu de noël Ribeauvillé lundi 1 décembre 2025.
Jeu de noël
Ribeauvillé Haut-Rhin
Début : Vendredi 2025-12-01
fin : 2025-12-31
2025-12-01
Faites tamponner votre carte collector lors de vos achats auprès des commerçants de Ribeauvillé. De nombreux lots sont à gagner.
Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 23 23 info@ribeauville-riquewihr.com
English :
Get your collector’s card stamped when you shop at Ribeauvillé retailers. Lots of prizes to be won.
German :
Lassen Sie Ihre Sammelkarte bei Ihren Einkäufen bei den Händlern von Ribeauvillé abstempeln. Es gibt zahlreiche Preise zu gewinnen.
Italiano :
Fatevi timbrare la carta da collezione quando fate acquisti a Ribeauvillé. Ci sono molti premi in palio.
Espanol :
Consigue que te sellen tu tarjeta de coleccionista cuando compres en Ribeauvillé. Hay muchos premios para ganar.
