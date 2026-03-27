Jeu de Pâques Titi et la chocolaterie Centre Social Lavault-Sainte-Anne
Jeu de Pâques Titi et la chocolaterie Centre Social Lavault-Sainte-Anne samedi 11 avril 2026.
Jeu de Pâques Titi et la chocolaterie
Centre Social 2 allee du Bois Languistre Lavault-Sainte-Anne Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 15:00:00
fin : 2026-04-11 17:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Le Centre social rural de La Charité organisera un grand jeu de Pâques pour petits et grands à partir de 3 ans intitulé Titi et la chocolaterie , samedi 11 avril, de 15 heures à 17 heures.
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Centre Social 2 allee du Bois Languistre Lavault-Sainte-Anne 03310 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 44 55 78 servicesperiscolaireslavault@gmail.com
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English :
The Centre social rural de La Charité will be organizing a big Easter game for children and adults aged 3 and over, entitled Titi et la chocolaterie , on Saturday April 11, from 3pm to 5pm.
L’événement Jeu de Pâques Titi et la chocolaterie Lavault-Sainte-Anne a été mis à jour le 2026-03-27 par Montluçon Tourisme