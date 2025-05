AURELIEN BAMBAGIONI / L’île artificielle – Jeu de Paume Paris, 7 juin 2025, Paris.

Vidéo

Né en 1975, Aurélien Bambagioni est artiste, vidéaste et écrivain. Installé entre Paris et l’île de Groix en Bretagne, il explore les interactions entre médias numériques, diffusion de l’information et partage collectif pour questionner le paysage dans un horizon technologique omniprésent. Aurélien Bambagioni est l’invité de l’espace de création en ligne du Jeu de Paume en 2025.

Dans son dernier film, l’artiste sollicite l’aide d’une IA pour réaliser l’adaptation cinématographique du roman L’île au Rébus de Peter May. L’île artificielle (2023, film, 67’) reproduit les discussions de l’artiste avec ChatGPT 3.5, qui auraient dû mener à la réalisation du scénario du film. Ce film dévoile, d’une manière parfois inquiétante et non sans humour, les limites de l’IA face à nos attentes.

Avec le commissariat de Marta Ponsa.

Le samedi 07 juin 2025

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-06-07T22:00:00+02:00

2025-06-07T20:00:00+02:00_2025-06-08T00:00:00+02:00

fin : 2025-06-08T02:00:00+02:00

Jeu de Paume 1 place Concorde 75001 Paris

L’artiste dialogue avec ChatGPT pour réaliser une adaptation cinématographique.