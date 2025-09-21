Jeu de Piste 2025 La Brasserie d’art Foncquevillers

Jeu de Piste 2025 Dimanche 21 septembre, 15h00 La Brasserie d'art Pas-de-Calais

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Parcours du village à l’aide d’un plan fourni sur le site de La Brasserie, afin d’observer l’architecture des différents bâtiments.

Se munir d’un portable pour photographier les détails retenus ici et là…

La Brasserie d’art 5 rue Basse – 62111 Foncquevillers Foncquevillers 62111 Pas-de-Calais Hauts-de-France 06 87 91 57 82 http://www.artbrasserie.com Ouverte sur la nature, la petite fabrique de bière artisanale est réhabilitée en espace d’art contemporain. Le bâtiment de briques, au plafond vouté, abrite plusieurs pièces, de l’écurie à la grande salle de macération. L’emplacement de la cuve de brassage est visible ainsi que les graffitis issus du passage des soldats Anglais et Allemands, durant les deux dernières guerres. Des documents historiques sont à consulter sur place.

la Brasserie présente une exposition de cartes postales historiques du village, et propose un JEU DE PISTE dans le village le dimanche 22 septembre à partir de 11 h, sur inscription.

RDV par mail : vdamagnez@artbrasserie.com A 20km d’Arras, Bapaume, Albert et Doullens Gares SNCF : Arras puis autocar ou taxi ou autoroute A1 sortie n° 14 à Bapaume.

