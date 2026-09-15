Jeu de piste à Aix-en-Provence – Journées Européennes du Patrimoine Départ devant l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence Aix-en-Provence
samedi 19 septembre 2026 · Départ devant l'Office de Tourisme d'Aix-en-Provence · Aix-en-Provence
Informations pratiques
Aix-en-Provence
Jeu de piste à Aix-en-Provence – Journées Européennes du Patrimoine
Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 16h.
Plusieurs départs : 10h, 14h et 16h. Départ devant l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence 300 avenue Giuseppe Verdi Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 16:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Menez l’enquête à Aix-en-Provence !Familles
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les 19 et 20 septembre, embarquez en famille pour un jeu de piste ludique, culturel et gourmand au cœur d’Aix-en-Provence !
Une mystérieuse malle retrouvée dans les réserves du Musée Granet, des carnets codés, des cartes énigmatiques… et une ultime énigme laissée par le professeur Thierry Gollo. À vous de résoudre l’enquête !
Pendant 1h, petits et grands devront faire preuve de réflexion, d’entraide et d’observation pour lever le voile sur cette mystérieuse légende.
Et pour terminer l’aventure en beauté : une dégustation de calissons artisanaux !
→ Formez votre équipe de 2 à 6 joueurs
→ Niveau de jeu débutant (accessible dès 8 ans)
→ Départ devant l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence
→ Durée : 1h
→ Réservation obligatoire par téléphone
Un jeu, des énigmes, des souvenirs !
À vos marques, prêts… pistez ! .
Départ devant l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence 300 avenue Giuseppe Verdi Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 85 76 68 64
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English :
Conduct the survey in Aix-en-Provence!
L’événement Jeu de piste à Aix-en-Provence – Journées Européennes du Patrimoine Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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