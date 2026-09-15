Jeu de piste à Aix-en-Provence – Journées Européennes du Patrimoine Départ devant l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Jeu de piste à Aix-en-Provence – Journées Européennes du Patrimoine

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 16h.

Plusieurs départs : 10h, 14h et 16h. Départ devant l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence 300 avenue Giuseppe Verdi Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Menez l’enquête à Aix-en-Provence !Familles

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les 19 et 20 septembre, embarquez en famille pour un jeu de piste ludique, culturel et gourmand au cœur d’Aix-en-Provence !



Une mystérieuse malle retrouvée dans les réserves du Musée Granet, des carnets codés, des cartes énigmatiques… et une ultime énigme laissée par le professeur Thierry Gollo. À vous de résoudre l’enquête !



Pendant 1h, petits et grands devront faire preuve de réflexion, d’entraide et d’observation pour lever le voile sur cette mystérieuse légende.



Et pour terminer l’aventure en beauté : une dégustation de calissons artisanaux !



→ Formez votre équipe de 2 à 6 joueurs

→ Niveau de jeu débutant (accessible dès 8 ans)

→ Départ devant l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence

→ Durée : 1h

→ Réservation obligatoire par téléphone



Un jeu, des énigmes, des souvenirs !

À vos marques, prêts… pistez ! .

Départ devant l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence 300 avenue Giuseppe Verdi Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 85 76 68 64

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Conduct the survey in Aix-en-Provence!

L’événement Jeu de piste à Aix-en-Provence – Journées Européennes du Patrimoine Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme d’Aix en Provence