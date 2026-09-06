Jeu de piste à Chantilly ‘À la recherche du fer à cheval doré’, mairie de Chantilly, Chantilly

Informations pratiques

Jeu de piste à Chantilly ‘À la recherche du fer à cheval doré’ Samedi 19 septembre, 14h00 mairie de Chantilly Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Pour les Journées du Patrimoine, venez découvrir Chantilly en vous amusant grâce au jeu de piste du Conseil Municipal des Adolescents !

L’emblème de notre ville, le fer à cheval doré, a disparu ! Pour le retrouver, il vous faudra remonter dans le temps, traverser les fastes de la cour princière et les heures sombres de la Grande Guerre. Redécouvrez les lieux chargés d’histoire de notre ville et interrogez des personnalités qui ont marqué Chantilly de leur empreinte. Nous avons besoin de vous !

mairie de Chantilly 11 avenue Joffre 60500 chantilly Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France

Pour les Journées du Patrimoine, venez découvrir Chantilly en vous amusant grâce au jeu de piste du Conseil Municipal des Adolescents !

© ville de Chantilly