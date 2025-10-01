Jeu de piste à la découverte de la faune sauvage à Bertholène Bertholène
Jeu de piste à la découverte de la faune sauvage à Bertholène Bertholène mercredi 1 octobre 2025.
Jeu de piste à la découverte de la faune sauvage à Bertholène
Bertholène Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2025-10-01
fin : 2025-10-01
Date(s) :
2025-10-01
Le club Nature du lycée La Roque organise un jeu de piste à Bertholène. Rendez vous mercredi 1er Octobre à l’Eglise St Maurice d’Anglars (Bertholène) de 17h30 à 19h30. Ouvert à tous. Gratuit.
Au programme
Goûter et activités ludiques pour connaître la faune
Jeu de pistes à la recherche de traces et d’indices d’animaux
Avec Sara et Clara du CLUB Nature LEGTA La Roque .
Bertholène 12310 Aveyron Occitanie +33 6 70 15 63 84
English :
The Nature Club of the Lycée La Roque is organizing a treasure hunt in Bertholène. Meet up on Wednesday October 1 at the Eglise St Maurice d’Anglars (Bertholène) from 5:30pm to 7:30pm. Open to all. Free admission.
German :
Der Naturclub des Gymnasiums La Roque organisiert eine Schnitzeljagd in Bertholène. Treffpunkt ist am Mittwoch, den 1. Oktober, an der Kirche St Maurice d’Anglars (Bertholène) von 17:30 bis 19:30 Uhr. Für alle offen. Kostenlos.
Italiano :
Il club naturalistico della scuola secondaria La Roque organizza una caccia al tesoro a Bertholène. Appuntamento mercoledì 1° ottobre presso l’Eglise St Maurice d’Anglars (Bertholène) dalle 17.30 alle 19.30. Aperta a tutti. Ingresso libero.
Espanol :
El club de naturaleza del instituto La Roque organiza una búsqueda del tesoro en Bertholène. Quedamos el miércoles 1 de octubre en la iglesia St Maurice d’Anglars (Bertholène) de 17.30 a 19.30 h. Abierto a todos. Entrada gratuita.
L’événement Jeu de piste à la découverte de la faune sauvage à Bertholène Bertholène a été mis à jour le 2025-09-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)