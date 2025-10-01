Jeu de piste à la découverte de la faune sauvage à Bertholène Bertholène

Jeu de piste à la découverte de la faune sauvage à Bertholène Bertholène mercredi 1 octobre 2025.

Jeu de piste à la découverte de la faune sauvage à Bertholène

Bertholène Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-10-01

fin : 2025-10-01

Date(s) :

2025-10-01

Le club Nature du lycée La Roque organise un jeu de piste à Bertholène. Rendez vous mercredi 1er Octobre à l’Eglise St Maurice d’Anglars (Bertholène) de 17h30 à 19h30. Ouvert à tous. Gratuit.

Au programme

Goûter et activités ludiques pour connaître la faune

Jeu de pistes à la recherche de traces et d’indices d’animaux

Avec Sara et Clara du CLUB Nature LEGTA La Roque .

Bertholène 12310 Aveyron Occitanie +33 6 70 15 63 84

English :

The Nature Club of the Lycée La Roque is organizing a treasure hunt in Bertholène. Meet up on Wednesday October 1 at the Eglise St Maurice d’Anglars (Bertholène) from 5:30pm to 7:30pm. Open to all. Free admission.

German :

Der Naturclub des Gymnasiums La Roque organisiert eine Schnitzeljagd in Bertholène. Treffpunkt ist am Mittwoch, den 1. Oktober, an der Kirche St Maurice d’Anglars (Bertholène) von 17:30 bis 19:30 Uhr. Für alle offen. Kostenlos.

Italiano :

Il club naturalistico della scuola secondaria La Roque organizza una caccia al tesoro a Bertholène. Appuntamento mercoledì 1° ottobre presso l’Eglise St Maurice d’Anglars (Bertholène) dalle 17.30 alle 19.30. Aperta a tutti. Ingresso libero.

Espanol :

El club de naturaleza del instituto La Roque organiza una búsqueda del tesoro en Bertholène. Quedamos el miércoles 1 de octubre en la iglesia St Maurice d’Anglars (Bertholène) de 17.30 a 19.30 h. Abierto a todos. Entrada gratuita.

L’événement Jeu de piste à la découverte de la faune sauvage à Bertholène Bertholène a été mis à jour le 2025-09-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)