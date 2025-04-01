Jeu de piste à la découverte des châteaux Andlau
Jeu de piste à la découverte des châteaux Andlau mardi 1 avril 2025.
Jeu de piste à la découverte des châteaux
Place de la Mairie Andlau Bas-Rhin
Début : Vendredi 2025-04-01 14:00:00
fin : 2025-12-23 18:00:00
2025-04-01 2025-10-01 2025-12-27
Jeu de piste à la découverte des châteaux d’Andlau et du Spesbourg
Partez à la découverte des châteaux du Spesbourg et de l’Andlau.
Jeu de piste à faire en famille tout au long de l’année.
Livret jeu disponible à l’accueil de la Seigneurie.
Place de la Mairie Andlau 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 08 65 24 contact@laseigneurie.alsace
English :
Treasure hunt to discover the castles of Andlau and Spesbourg
German :
Schnitzeljagd zur Entdeckung der Schlösser von Andlau und Spesbourg
Italiano :
Caccia al tesoro alla scoperta dei castelli di Andlau e Spesbourg
Espanol :
Búsqueda del tesoro para descubrir los castillos de Andlau y Spesbourg
