Jeu de piste à la découverte des châteaux Andlau

Place de la Mairie Andlau Bas-Rhin
Début : Vendredi 2026-02-01 14:00:00
fin : 2026-09-30 18:00:00
2026-02-01 2026-04-01 2026-05-02
Jeu de piste à la découverte des châteaux d’Andlau et du Spesbourg
Partez à la découverte des châteaux du Spesbourg et de l’Andlau.
Jeu de piste à faire en famille tout au long de l’année.
Livret jeu disponible à l’accueil de la Seigneurie.
Place de la Mairie Andlau 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 08 65 24 contact@laseigneurie.alsace
English :
Treasure hunt to discover the castles of Andlau and Spesbourg
