Jeu de piste à la découverte des châteaux Andlau

Jeu de piste à la découverte des châteaux

Place de la Mairie Andlau Bas-Rhin

Début : Vendredi 2026-02-01 14:00:00

fin : 2026-09-30 18:00:00

2026-02-01 2026-04-01 2026-05-02

Jeu de piste à la découverte des châteaux d’Andlau et du Spesbourg

Partez à la découverte des châteaux du Spesbourg et de l’Andlau.

Jeu de piste à faire en famille tout au long de l’année.

Livret jeu disponible à l’accueil de la Seigneurie.

Place de la Mairie Andlau 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 08 65 24 contact@laseigneurie.alsace

Treasure hunt to discover the castles of Andlau and Spesbourg

