Jeu de piste : A la découverte du centre-ville historique de Saint-Genis-Laval, Médiathèque B612 de Saint-Genis-Laval, Saint-Genis-Laval

Informations pratiques

Jeu de piste : A la découverte du centre-ville historique de Saint-Genis-Laval Samedi 19 septembre, 15h00 Médiathèque B612 de Saint-Genis-Laval Rhône

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Partez à l’aventure dans le centre-ville historique ! En solo, en famille ou entre amis, un jeu de piste ludique et accessible à tous vous attend pour découvrir l’histoire de la ville et ses trésors cachés. A partir de 7-8 ans.

Médiathèque B612 de Saint-Genis-Laval 49 avenue Clemenceau 69230 Saint-Genis-Laval Saint-Genis-Laval 69230 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://demarches-saint-genis-laval.toodego.com/culture/journees-europeennes-du-patrimoine-2026-2/?cancelurl=https%3A//saint-genis-laval.toodego.com/page-journees-du-patrimoine-sgl/ »}]

Partez à l’aventure dans le centre-ville historique ! En solo, en famille ou entre amis, un jeu de piste ludique et accessible à tous vous attend pour découvrir l’histoire de la ville et ses trésors…

©Laurent Vella