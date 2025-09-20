Jeu de piste à la découverte du Mont d’Est Les jardins du SK Noisy-le-Grand

Jeu de piste à la découverte du Mont d’Est 20 et 21 septembre Les jardins du SK Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Pour (re)découvrir le Mont d’Est, l’agence d’urbanisme Ecologie urbaine et citoyenne propose un jeu de piste à réaliser en autonomie, durant tout le week-end, en arpentant le quartier grâce à des QR codes.

Le départ du jeu de piste se situe dans les jardins du SK.

Les jardins du SK
Promenade Jules-Vallès
93160 Noisy-le-Grand
Seine-Saint-Denis
Île-de-France

André Bogaerts