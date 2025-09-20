Jeu de piste à la découverte du parc de la Fondation des Artistes MABA – Maison d’Art Bernard Anthonioz Nogent-sur-Marne

Jeu de piste à la découverte du parc de la Fondation des Artistes MABA – Maison d’Art Bernard Anthonioz Nogent-sur-Marne samedi 20 septembre 2025.

Jeu de piste à la découverte du parc de la Fondation des Artistes 20 et 21 septembre MABA – Maison d’Art Bernard Anthonioz Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T12:00:00 – 2025-09-20T17:45:00

Fin : 2025-09-21T12:00:00 – 2025-09-21T17:45:00

Un après midi en famille à la découverte du parc de la Fondation des Artistes grâce à un jeu de piste. Partez à la recherche des indices et suivez le plan pour découvrir les histoires du parc et de ses hôtes.

MABA – Maison d’Art Bernard Anthonioz 16 rue Charles VII 94130 Nogent-sur-Marne Nogent-sur-Marne 94130 Port sous la Lune Val-de-Marne Île-de-France 01 48 71 90 07 https://www.fondationdesartistes.fr/lieu/maba/ La Maison d’Art Bernard Anthonioz (MABA) est un centre d’art dédié à la création contemporaine. Entrée libre

Jeu de piste

Fondation des Artistes