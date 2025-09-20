Jeu de Piste à la découverte du patrimoine montluçonnais Anciens Bains Douches Montluçon

Jeu de Piste à la découverte du patrimoine montluçonnais Anciens Bains Douches Montluçon samedi 20 septembre 2025.

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Découvrez ce que recèle la cité médiévale, grâce à ce jeu de piste qui vous entraîne sur un parcours de visite pour une série de devinettes et d’observation, en toute autonomie.

Jeu de Piste à la découverte du patrimoine montluçonnais à faire en famille, à partir de 7 ans.

Anciens Bains Douches 18 avenue Jules Ferry, 03100 Montluçon Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Journées européennes du patrimoine 2025

Ministère de la Culture