Jeu de piste à la ferme Lieu-dit Saint-Esprit-des-Bois Plédéliac

Jeu de piste à la ferme

Lieu-dit Saint-Esprit-des-Bois La Ferme d’Antan Plédéliac Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 15:30:00

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-04-07

Pars à la découverte de La Ferme d’antan en menant l’enquête pour retrouver le trésor.

Pour les 6-12 ans, sur inscription, places limitées ! .

Lieu-dit Saint-Esprit-des-Bois La Ferme d’Antan Plédéliac 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 34 80 77

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Jeu de piste à la ferme Plédéliac a été mis à jour le 2026-02-11 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor