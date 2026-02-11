Jeu de piste à la ferme Lieu-dit Saint-Esprit-des-Bois Plédéliac
Jeu de piste à la ferme Lieu-dit Saint-Esprit-des-Bois Plédéliac mardi 7 avril 2026.
Jeu de piste à la ferme
Lieu-dit Saint-Esprit-des-Bois La Ferme d’Antan Plédéliac Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07 15:30:00
fin : 2026-04-07
Date(s) :
2026-04-07
Pars à la découverte de La Ferme d’antan en menant l’enquête pour retrouver le trésor.
Pour les 6-12 ans, sur inscription, places limitées ! .
Lieu-dit Saint-Esprit-des-Bois La Ferme d’Antan Plédéliac 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 34 80 77
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Jeu de piste à la ferme Plédéliac a été mis à jour le 2026-02-11 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor